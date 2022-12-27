İsrail ordusu Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin hükümetine bağlı "Filistin'in Sesi" radyosuna göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Ramallah'ın Silvad beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'daki bazı bölgelere baskın düzenledi.

İsrail güçleri, 13'ü Silvad beldesinden 22 Filistinliyi gözaltına aldı, Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadure Faris'in beldedeki evine de baskın gerçekleştirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Faris, Silvad beldesindeki baskınlarda Silvad Spor Kulübü'nün de hedef alındığını, kulübe ait eşyalara zarar verildiğini aktardı. Faris, söz konusu baskınları İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü yıpratma savaşı olarak nitelendirdi.

Silvad Spor Kulübü'nün Facebook hesabından yapılan açıklamada, kulübe son 4 ay içerisinde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, binanın kapılarını kırdığı ve içerideki eşyaların çoğunu kullanılamaz hale getirdiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'nın Nablus kentinde 16 Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin "arananlar listesinde" bulunduğu, bazı silah ve mühimmatlara da el konulduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.