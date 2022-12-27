27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 16:20
Takip Et

İsrail ordusu Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı
+
Aa
-

Filistin hükümetine bağlı "Filistin'in Sesi" radyosuna göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Ramallah'ın Silvad beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'daki bazı bölgelere baskın düzenledi.

İsrail güçleri, 13'ü Silvad beldesinden 22 Filistinliyi gözaltına aldı, Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadure Faris'in beldedeki evine de baskın gerçekleştirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Faris, Silvad beldesindeki baskınlarda Silvad Spor Kulübü'nün de hedef alındığını, kulübe ait eşyalara zarar verildiğini aktardı. Faris, söz konusu baskınları İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü yıpratma savaşı olarak nitelendirdi.

Silvad Spor Kulübü'nün Facebook hesabından yapılan açıklamada, kulübe son 4 ay içerisinde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, binanın kapılarını kırdığı ve içerideki eşyaların çoğunu kullanılamaz hale getirdiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'nın Nablus kentinde 16 Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin "arananlar listesinde" bulunduğu, bazı silah ve mühimmatlara da el konulduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
6
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
7
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Erzurum'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon
﻿Erzurum'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon
﻿Erzurum'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon
﻿Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   
﻿Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   
﻿Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   
﻿Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
﻿Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
﻿Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
﻿Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
﻿Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
﻿Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.