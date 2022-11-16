İsrail ordusu Batı Şeria'da alarm durumuna geçti

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda yer alan habere göre, İsrail ordusu, 3 yerleşimcinin öldürülmesinin ardından Batı Şeria'daki tüm birimlerine talimat gönderdi.
Talimatlarda birliklerden 72 saat boyunca yeni bir saldırı girişimine karşı teyakkuzda olmaları istendi.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yıl başından bu yana 198 Filistinlinin İsrail askerlerinin kurşunlarıyla hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, can kayıplarının 52'sinin Gazze'de, diğerlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te kaydedildiği ifade edildi.
Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ariel'de dün düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 İsrailli yerleşimci ölmüş, 3'ü yaralanmıştı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının şüphelisi Filistinlinin olay yerinden kaçmasının ardından "yakalanarak öldürüldüğü" ifade edilmişti. (AA)
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