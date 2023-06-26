İsrail ordusu: Batı Şeria’nın Cenin kentinden roket fırlatıldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinden roket atıldığını duyurdu.

İsrail ordusu: Batı Şeria’nın Cenin kentinden roket fırlatıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin’den bir roket fırlatıldığı, Filistin topraklarının içine düşen roketin çevredeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede geniş çaplı arama faaliyetlerine başladığı aktarıldı.

Öte yandan Filistinli bir direniş grubu, dijital iletişim platformu "Telegram" aracılığıyla, Cenin kentinden Ram On yasa dışı yerleşimine doğru fırlatılan iki rokete ait olduğunu iddia ettiği bir video yayımladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, söz konusu görüntülerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı El-Ayaş Tugayı'na ait olduğunu bildirdi.

Görüntülerde, ayrıca "26 Haziran 2023 Pazartesi: El-Ayaş Tugayı, Merc Bin Amir'de Kassam-1 füzeleriyle Cenin çevresindeki gasbedilmiş yerleşim yerlerini bombalanıyor. Daha fazlası da gelecek. Batı Şeria, Kudüs'ün kalkanıdır." şeklindeki ifadelere yer verildi.

Filistinli direniş gruplarının roketli saldırıları, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden gerçekleşirken, işgal altındaki Batı Şeria'dan ikinci kez İsrail yerleşimlerine roket fırlatma girişiminde bulunuldu.

İsrail ordusu, 24 Mayıs'ta, Cenin yakınlarındaki yasa dışı yerleşimi birimi Şaked’e yönelik bir saldırıda kullanılan roket fırlatma platformunu ele geçirmişti.

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