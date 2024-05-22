İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi

İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi
Düzenleme: Kaynak: AA

İsrail ordusu dün Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenlemişti. İsrail, düzenlediği baskının ikinci gününde zırhlı araçlarla kentte devriye gezdi.

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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 1

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Hamas- İsrail savaşı tek taraflı bir savaş haline dönüşerek İsrail’in Gazze şehrine saldırıları ve işgalleriyle devam ediyor.

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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 2

İsrail Ordusu, son olarak İsrail ordusu dün Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 3

İsrail ordusu, düzenlediği baskına ikinci gününde de devam ederken, İsrail ordusuna ait
zırhlı araçlar, kentin sokaklarında devriye attı.

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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 4

İsrail’in gerçekleştirdiği baskın sırasında bölgeden dumanlar yükseldi.

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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 5

İsrail ordusu, iş makineleriyle gerçekleştirdiği baskında kamptaki yolları kazarak altyapıya ve Filistinlilerin evlerine ve işyerlerine zarar verdi.‎

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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 6

İsrail ordusunun yaptığı baskın sonrası bazı Filistinliler, bölgeden ayrılırken, bazı Filistinliler ise bölgede hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 7
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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 8
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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 9
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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 10
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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 11
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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 12
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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 13
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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 14
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İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi 15
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