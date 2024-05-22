İsrail ordusu Cenin kentine baskın düzenledi

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Hamas- İsrail savaşı tek taraflı bir savaş haline dönüşerek İsrail’in Gazze şehrine saldırıları ve işgalleriyle devam ediyor.
İsrail Ordusu, son olarak İsrail ordusu dün Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.
İsrail ordusu, düzenlediği baskına ikinci gününde de devam ederken, İsrail ordusuna aitzırhlı araçlar, kentin sokaklarında devriye attı.
İsrail’in gerçekleştirdiği baskın sırasında bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, iş makineleriyle gerçekleştirdiği baskında kamptaki yolları kazarak altyapıya ve Filistinlilerin evlerine ve işyerlerine zarar verdi.
İsrail ordusunun yaptığı baskın sonrası bazı Filistinliler, bölgeden ayrılırken, bazı Filistinliler ise bölgede hayatını kaybetti.