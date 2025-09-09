İsrail ordusu, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki kasabalara baskınlar düzenledi

Kaynak: AA
İsrail ordusu, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki kasabalara baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, dün Doğu Kudüs'teki Ramot Kavşağı'nda bir otobüse gerçekleştirilen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki beldelere operasyonlar düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da bulunan habere göre, İsrail askerleri Ramot Kavşağı'ndaki saldırının ardından Doğu Kudüs'teki çevre köy ve beldelere baskınlar yaptı ve askeri kontrol noktalarını kapatarak insanların geçişine engel oldu.

İsrail askerlerinin operasyon düzenlediği yerleşimler arasında Ramot'taki saldırının faillerinin yaşadığı öne sürülen Katana ve Kubeybe kasabaları da yer aldı.
Katana'da bir binaya yapılan baskında birkaç genç tutuklandı, biber gazı bombası atıldı ve sağlık araçlarının bölgeye girmesi engellendi. Kubeybe'de bir eve yapılan operasyon sırasında ise herhangi bir gözaltı gerçekleşmedi.

