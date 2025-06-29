İsrail ordusu durmuyor, bir vahşet daha! Yardım bekleyen 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İsrail ordusu durmuyor, bir vahşet daha! Yardım bekleyen 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Refah'ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

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Birleşmiş Milletler raporlarına göre, geçen ay kurulan ve uluslararası toplum tarafından meşruiyeti tanınmayan Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü dağıtım noktalarında şimdiye dek 550'den fazla Filistinli öldürüldü.

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Bu noktalar, sivil halk için birer "kitlesel infaz alanına" dönüşürken, Filistinliler hem açlıkla hem de onurlarını zedeleyen zorla göç politikalarıyla karşı karşıya bırakılıyor.

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