İsrail ordusu Filistin'e saldırı düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Burkin, Turah eş-Şuheda ve Yabad beldelerine baskın gerçekleştirdi.

İsrail ordusu Filistin'e saldırı düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Burkin beldesine düzenlediği baskında İsrail güçleri ile Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Cenin kent merkeziyle Yabad beldesinde de İsrail güçleriyle baskına karşı koyan Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Onlarca Filistinli gazdan etkilendi.

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Cenin'in Fakua ve Fahme beldelerinde iki Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınan kişilerin, Ahmed Cemal Fahmavi ile Mümin Saabine olduğu, gözaltı gerekçelerinin ise bilinmediği belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin köy ve beldelerine zaman zaman düzenlediği baskınlar bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçlerinin 3 Temmuz’da Cenin’e ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 4’ü çocuk, 12 Filistinli ölmüş, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı. Olaylarda bir İsrail askeri de ölmüştü.

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