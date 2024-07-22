İsrail ordusu, Gazze'de 1 askerinin öldüğünü duyurdu

Kaynak: AA
İsrail ordusu, Gazze'de 1 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde el bombasının infilakı sonucu 1 askerinin öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki operasyon kapsamı dışında bir faaliyet sırasında el bombasının patlaması sonucu bir asker hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sonuçların askeri savcılığa sunulacağı belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise ölen askerin Yüzbaşı Mordechai Kadmon olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldüğü açıklanan İsrailli asker sayısı 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683'e yükseldi.

İsrail ordusu, 1089'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 4 bin 199 askerinin yaralandığını bildirmişti.

Son Haberler
Türk aklı. Bozulan aracı ayaklarıyla ittiler Yerel Haberler
Türk aklı. Bozulan aracı ayaklarıyla ittiler
Terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 kişi yakalandı Gündem
Terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 kişi yakalandı
Yazın trendi: ‘Karpuz sandviç’ sosyal medyada rüzgar gibi esti Video
Yazın trendi: ‘Karpuz sandviç’ sosyal medyada rüzgar gibi esti
Meriç Nehri’nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı Yerel Haberler
Meriç Nehri’nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı
Minareler süngümüz; mescitler hava üssümüz! Yazarlar
Minareler süngümüz; mescitler hava üssümüz!
Fulya Öztürk, ‘Gün Arası’nı sunacak Yazarlar
Fulya Öztürk, ‘Gün Arası’nı sunacak
Düşündürücü… İnanın çok düşündürücü Yazarlar
Düşündürücü… İnanın çok düşündürücü