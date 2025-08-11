İsrail ordusu, Gazze'de çok sayıda binayı havaya uçurdu

İsrail ordusu, Gazze'de çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurarak, yoğun hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde geniş kapsamlı hava ve topçu saldırısı düzenledi.

İsrail askerleri Gazze kentinde bulunan birçok binayı patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu. Patlama sesleri Gazze’nin dört bir yanından duyuldu.

Yoğun saldırılar sonucu mahalledeki birçok konut binası yıkıldı. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair bilgi alınamadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 61 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 153 bin 213 kişi ise yaralandı.

