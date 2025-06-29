İsrail ordusu Hamas’ın üst düzey yetkilisini öldürdüğünü öne sürdü

Gazze'deki sağlık yetkilileri İsrail’in, nüfusun yoğun olduğu bölgeleri vurması nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Filistin merkezli kaynaklara haberlere göre hava saldırılarında en az 60 kişi öldü.

İsrail ordusu da Gazze'deki çatışmalarda Hamas'ın üst düzey isimlerinden Hakham Muhammed Issa el-Issa'yı öldürdüğünü ileri sürdü. Ancak Hamas’tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere de derhal bölgeyi terk etmelerine ilişkin bir emri duyurdu, yakın zamanda askeri harekat düzenleyeceğini bildirdi.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, “İsrail güçlerinin, bu bölgelerde yoğun bir güçle faaliyet göstereceğini ve bu askeri operasyonların terör örgütlerinin yeteneklerini yok etmek için yoğunlaşacağını ve genişleyeceğini” belirtti. Adraee, Gazze'nin kuzeyinde bulunanlardan güneydeki El-Mevasi'ye gitmelerini söyledi.

İsrail, defalarca bombaladığı El-Mevasi'nin "güvenli" bölge olduğunu iddia ediyor.

Filistin Olimpiyat Komitesi de İsrail saldırılarının haziran ayında en az 13 Filistinli sporcuyu öldürdüğünü söyledi. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi ise İsrail'in savaşı boyunca Gazze'de en az 66 çocuğun yetersiz beslenmeden öldüğünü bildirdi.

TRUMP: "İSRAİL, ŞU ANDA HAMAS İLE REHİNELERİ GERİ ALMAYI DA İÇEREN BİR ANLAŞMAYI MÜZAKERE SÜRECİNDE”

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Trth Social isimli sosyal medya platformunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu “savaş kahramanı” olarak nitelendirerek, “İran'daki tehlikeli nükleer tehditten kurtulmak için ABD ile birlikte çalışarak büyük bir başarıya imza attığını” savundu. Trump, “Daha da önemlisi, şu anda Hamas ile rehineleri geri almayı da içeren bir anlaşma müzakere sürecinde” ifadesini kullandı.