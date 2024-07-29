İsrail ordusu Hizbullah’a karşı savaş istemiyor

Kaynak: İHA
İsrail ordusu Hizbullah’a karşı savaş istemiyor

Golan Tepelerinin kuzeyinde 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İsrail Hizbullah’ı vurmak için hazırlık yapıyor. Ancak gelen son bilgilere göre İsrail ordusu Hizbullah’a karşı topyekûn bir savaşa girişmek istemiyor.

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerinin kuzeyinde bir futbol sahasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. İsrail, saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tutarken ordunun Lübnan’da Hizbullah’a saldırı hazırlığında olduğu belirtiliyor.

İsrailli yetkililer, ordunun saldırı hazırlığında olmasına rağmen Hizbullah ile savaşa girişmek istemediğini dile getirdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi adını açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberde, Hizbullah’a verilecek karşılığın “sınırlı ama önemli” olacağını yazdı. Haberde misilleme saldırısında köprüler, enerji santralleri ve limanlar dahil olmak üzere altyapının vurulabileceği ya da Hizbullah'ın silah depolarını vurmaya ile üst düzey Hizbullah komutanlarının hedef alınabileceği kaydedildi.

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