İsrail ordusu kendi askerlerini vurdu. Ölü ve yaralılar var

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusunun "kara saldırısını genişlettiğini" açıkladığı Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda 5 İsrail askeri dost ateşiyle öldü, 3'ü ağır 7 asker de yaralandı.

İsrail ordusunun konu hakkında hazırladığı ön raporda, paraşütçü birlikleriyle ile birlikte hareket eden bir İsrail tankının, İsrail askerlerinin bulunduğu bir binayı 2 defa vurduğu belirtildi. Tankçı birliğinin, paraşütçülerden önce bölgeye geldiği ve paraşütçüler bölgeye ulaştıktan sonra hedef alınan binada konuşlandığı belirtildi.

Akşam saatlerinde, başka bir paraşütçü birliğin bölgeye geldiği ve 2 İsrail tankına aynı binaya girdiklerini haber verdiği iletilirken, tankçı birliğinin söz konusu binanın pencerelerinden birinde silah namlusu olduğunu fark etmesi üzerine binaya iki kez ateş açtığı aktarıldı.

İsrail ordusunun konu hakkında yaptığı açıklamada, ölen askerlerin tamamının Paraşütçü Tugayı'ndan olduğu ve kimliklerinin; Yüzbaşı Roy Beit Yaakov (22), Çavuş Gilad Arye Boim (22), Çavuş Daniel Chemu (20), Çavuş İlan Cohen (20) ve Çavuş Betzlel David Shashuah (21) olduğu iletildi.

İsrail ordusu, dün Cibaliya kampındaki saldırılarını genişlettiğini açıklamış ve görgü tanıkları da İsrail askerlerinin kampta yüzlerce yerinden edilmiş Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına doğru zorla göç ettirdiğini ifade etmişti.