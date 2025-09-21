İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdi

Orta Doğu'daki saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde bulunan Arnon bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda İsrail ordusunun Güney Lübnan’daki faaliyetleri hakkında istihbarat toplayan bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğü aktarıldı. Öldürülen Hizbullah mensubunun yürüttüğü faaliyetlerin İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "IDF, İsrail’e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeyi sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.