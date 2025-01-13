İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik istihbarat temelli bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu saldırıların, Hizbullah’ın Lübnan’daki yeniden güçlenmesini engellemeyi amaçladığı belirtildi.

VURULAN GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

IDF’den yapılan açıklamada, saldırıların hedeflerinin arasında bir roket fırlatma mevzisi, bir askeri saha ve Suriye-Lübnan sınırı boyunca Hizbullah'ın silah kaçakçılığı için kullandığı güzergahların da bulunduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırılardan önce bu hedeflerin, İsrail iç cephesi ve IDF birlikleri için oluşturduğu tehditleri, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını izleme mekanizmasına sunduğunu duyurdu.