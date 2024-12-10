İsrail ordusu Şam’a dayandı! Tanklar hazırda bekliyor...

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesi sonrasında işgal ettiği toprakları genişletmeye devam ediyor. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına kadar yaklaştı.

3 yıllık iç savaş sonrasında 27 Kasım'da Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonlar neticesinde Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'i ardından Hama ve Humus'u hızlı bir şekilde kontrol altına alırken son olarak Şam’ı ele geçirmişti. Gruplar, yaklaşık 10 gün içinde Şam'a kadar ilerleyerek Esad rejimini indirmişti.

25 KM'YE KADAR DAYANDI

Suriye’de bu olaylar yaşanırken, İsrail, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesini fırsat bildi. İsrail, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki hakimiyet alanını yaydı. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a ilerleyişini sürdürdü. İsrail ordusu bugün ilerleyiş doğrultusunda başkent Şam'ın 25 kilometre güneybatısına kadar geldi.

"GEÇİCİ BİR DURUM"

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Golan Tepeleri üzerinden Suriye topraklarına girmesinin, oluşan güvenlik boşluğu nedeniyle "geçici bir durum" olduğunu belirtirken, İsrail Başbakanı Netanyahu da Suriye'deki güç boşluğundan dolayı harekete geçtiklerini söz konusu tampon bölgenin kendileri tarafından doldurulmasının geçici bir tedbir olduğunu söyledi.