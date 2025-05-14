İsrail ordusu Yemen'den atılan bir füzeye müdahale ettiklerini duyurdu

Kaynak: AA
İsrail ordusu Yemen'den atılan bir füzeye müdahale ettiklerini duyurdu

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füze sebebiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığını ve füzeye müdahale ettiklerini açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze...

İSTANBUL (AA) - İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füze sebebiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığını ve füzeye müdahale ettiklerini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze sebebiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Açıklamada füzeye müdahale edildiği, sirenlerin prosedürler doğrultusunda çaldığı aktarıldı.

Times of Israel'in haberinde de Yemen'den atılan füze sebebiyle Kudüs ve çevresi, Batı Şeria'daki bazı bölgeler ve Ölü Deniz yakınlarında siren seslerinin çaldığı kaydedildi.

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