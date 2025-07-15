İsrail ordusunda büyük tedirginlik: En son Golan Tepeleri’ndeki üste gerçekleşti

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail ordusunda büyük tedirginlik: En son Golan Tepeleri’ndeki üste gerçekleşti

İsrail ordusunda son 1 haftada yaşananlar tedirginliğe neden oldu. Son olarak Golan Tepeleri’nde yaşanan olayla birlikte 1 haftada 3 asker intihar etti.

Gazze’de görev yapmış İsrail askeri, Golan Tepeleri’ndeki üste intihar etti. İsrail ordusunda son bir haftada üç asker yaşamına son verdi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Gazze’deki operasyonlara katılmış bir İsrail askeri, Suriye’ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan askeri üste yaşamına son verdi.

GAZZE SALDIRILARINDA GÖREV ALMIŞ

Kanal 12 televizyonu, Nahal Tugayı’nda görevli askerin sabah saatlerinde Golan’daki karargahta intihar ettiğini duyurdu. Haberde, söz konusu askerin daha önce Gazze’ye düzenlenen saldırılarda görev aldığı vurgulandı.

İSRAİL ORDUSUNDA BİR HAFTADA ÜÇ İNTİHAR

Böylece son bir hafta içinde Gazze’deki savaşa katıldıktan sonra intihar eden İsrail askerlerinin sayısı üçe yükseldi. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve elde edilecek bulguların askeri savcılığa iletileceğini açıkladı.

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