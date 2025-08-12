İsrail ordusunda gerginlik: Tartışmalı isim terfi listesinde

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’i orduda terfileri “önceden mutabakat olmadan” onaylamakla suçladı. Tartışmalı terfi listesinde, 7 Ekim 2023’te Kibbutz Be’eri’deki çatışmada, 13 İsrailli esirin tutulduğu bir eve tank ve top ateşi emrini vermesiyle gündeme gelen Barak Hiram da yer aldı.

İsrail merkezli Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i “önceden koordinasyon ve mutabakat olmaksızın” orduda terfiler onaylamakla suçladı.

Katz, terfi eden subayların listesinin basına sızdırılmasının ardından bu suçlamayı yönelterek yaptığı açıklamada, belgedeki “atamalar veya isimler hakkında tartışma veya onaylama niyetinde olmadığını” belirtti.

İsrail Ordusu, Zamir'in “albay ve üstü rütbeli komutanların atanmasında yönetmeliklere göre tek yetkili kişi” olduğunu ve personel tartışmasının “yönetmeliklere uygun olarak önceden planlandığını” belirterek terfi listesini yayınlayarak yanıt verdi. Terfi listesinde yer alanlar arasında İsrail Ordusu’nun Operasyon Bölümü'nün başına geçecek olan Barak Hiram da bulunuyor.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin aktardığına göre Hiram, 7 Ekim 2023'te Kibbutz Be'eri'de 13 İsrailli esirin tutulduğu bir eve tank ve top ateşi emri verdiği için tartışmalara neden oldu. Hiram, hakkında yürütülen soruşturmada “zor ve karmaşık bir gerçeklik karşısında profesyonelce hareket ettiği” gerekçesiyle aklandı.