İsrail ordusunda işler sarpa sardı: "Boşu boşuna ölüyoruz"

İsrail ordusunun Gazze şehrine yönelik planladığı büyük çaplı taarruz operasyonu için 60.000 yedek askerin seferber edilmesiyle birlikte, ülke içinde savaşa ve hükümete yönelik eleştiriler de arttı. Neredeyse iki yıldır çoklu cephelerde süren çatışmalardan bunalan ve yorgun düşen birçok yedek asker, savaşın anlamını sorguluyor.

SEFERBERLİĞE TEPKİ VE TÜKENMİŞLİK

Times of Israel'in haberine göre, seferberlik emri gelmesine rağmen birçok yedek askerin bu defa göreve dönmeye daha isteksiz olduğu belirtiliyor. Söz konusu askerlerin önümüzdeki günlerde eğitime alınarak, bir kısmının Batı Şeria ve kuzey sınırındaki düzenli birliklerin yerini alması, nihayetinde ise dört tümenin Gazze şehrine kaydırılması planlanıyor.

Ancak uzun süren savaşın yarattığı tükenmişlik, birçok askerde derin bir moral bozukluğuna ve anlam arayışına yol açmış durumda. Medyada yer alan haberlere göre, yaklaşık 400 yedek asker, seferberlik emrine uymayacaklarını açıkladı. Askerlerden birinin, "Netanyahu'nun yasa dışı savaşına katılmayı reddediyoruz. Bunu reddetmek ve liderlerimizden hesap sormak vatanseverlik görevimizdir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

HALK VE ASKER ARASINDA DERİN GÖRÜŞ AYRILIĞI

Halkın nabzını tutan anketler, İsraillilerin dörtte üçünün, savaşı sonlandırmak ve Gazze'deki rehinelerin serbest kalması için Hamas ile bir anlaşma yapılmasını desteklediğini gösteriyor.

Rehine yakınları, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu siyasi nedenlerle savaşı gereksiz yere uzatmakla suçlarken, Netanyahu'nun siyasi varlığına destek veren aşırı sağcı koalisyon ortakları, ateşkesi içeren bir anlaşmaya kesinlikle karşı çıkıyor.

The Guardian gazetesine konuşan birçok yedek asker, kişisel ve ideolojik nedenlerle "zor bir kararın eşiğinde" olduklarını söylüyor.

Gazete, kısa süre önce Gazze'de görev yapmış bir asker "Hayatımızı vermeye hazırız. Lakin artık anlamsızlaşan bu savaşta pisipisine öldüğümüz gerçeğinin de görülmesi gerek" sözleriyle aktardı. İsmi gizli tutulan İsrail askeri, askeri açıdan kazanılacak bir şey kalmadığının altını çizdi.

LİDERLER FARKLI MESAJLAR VERİYOR

Bu iç sorgulamalara rağmen, ordu yönetimi operasyon ısrarını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eyal Zamir, yedek askerlere hitaben yaptığı konuşmada, saldırıları yoğunlaştıracaklarını ve bu nedenle onları göreve çağırdıklarını söyledi. Zamir, "Hamas'ın saklanabileceği hiçbir yer yok. Bu düşmanı yenilgiye uğratmadan savaşı bitirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ynet haber portalı, General Zamir'in de daha önce Gazze şehrinin işgali konusunda uyarılarda bulunarak, rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılmasından yana olduğunu bildirmişti. Wall Street Journal ise, komutanların planlanan operasyon için yeterli yedek asker bulmakta zorlandığını yazdı.

7 Ekim saldırılarının hemen ardından yüzbinlerce yedek asker gönüllü olarak orduya koşmuştu. Fakat savaşın getirdiği ağır yük, birçok evliliği sonlandırırken, ülke ekonomisi üzerinde de ciddi bir maliyet oluşturdu.