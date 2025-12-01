Brik, İsrail gazetesi Maariv'de yayımlanan makalesinde, son aylarda binlerce subay ve astsubayın askerlik hizmetinden kaçtığını söyledi.

Bazılarının çeşitli bahanelerle görevden kaçındığını, kimilerinin ise görev sürelerini yenilemeyi reddettiğini ifade eden Brik, çok sayıda subayın derhal terhis talep ettiğini, genç askerlerin ise daimi hizmet sözleşmelerini imzalamayı kabul etmediğini kaydetti.

Brik, bunun da orduda "önemli bir profesyonel personel açığına" yol açtığını vurguladı.

İnsan kaynağındaki keskin düşüşün, askeri teçhizatın bakımını ve muharebe sistemlerinin işleyişini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Brik, bu durumun devam etmesinin "kısa süre içinde ordunun tamamen etkisiz hale gelmesine" neden olabileceği aktardı.

GENELKURMAY BAŞKANINI SUÇLADI

Son yıllarda göreve gelen genelkurmay başkanlarını "uygunsuz kararlar" almakla suçlayan Brik, bunlar arasında, "kapsamlı personel kesintileri ve askerlik süresinin erkeklerde 3 yıla, kadınlarda 2 yıla düşürülmesi" gibi uygulamaların yer aldığını ve bunun hızla kapatılması imkansız büyük boşluklar oluşturduğunu belirtti.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, bu politikaların, son derece profesyonel ve deneyimli kadroları ordudan ayrılmaya ittiğini, hassas pozisyonlarda ise mevcut savaş koşullarının zorluklarıyla başa çıkamayacak personelin kaldığını vurguladı.

Ordunun insan gücü biriminin yıllardır profesyonellik ve hesap verebilirlikten yoksun şekilde faaliyet gösterdiğini ve insan kaynağı planlamasına ilişkin temel sorunların göz ardı edildiğini savunan Brik, ordunun güncelliğini yitirmiş teknolojik sistemler ve parçalı veri tabanları nedeniyle "bilgi körlüğü" yaşadığını ifade etti.

UYARIDA BULUNDU

Brik, insan gücü krizinin İsrail ordusunun operasyonlarını "tamamen felç edebileceği" uyarısını yineledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 2 yıl süren saldırılarında, resmi verilere göre 923 İsrailli asker öldü, 6 bin 399 asker yaralandı. İsrail medyasına göre ise yaklaşık 20 bin asker travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.

İsrail’de sıkı askeri sansür uygulamaları ve ordunun, moral kaygısıyla daha yüksek ölü sayısını gizlemekle suçlandığı belirtiliyor.

İsrail, ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne 2 yıl süren bir saldırı başlattı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bin kişi yaralandı.

Saldırı, geniş çaplı bir yıkıma yol açarken, Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.