İsrail ordusundan Beyrut’un güneyi için tahliye çağrısı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
İsrail ordusundan Beyrut’un güneyi için tahliye çağrısı

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerde yaşayanlara bulundukları yerleri boşaltmalarını çağrısında bulundu.

İsrail Lübnan’a kara harekatına hazırlanırken, İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesindeki bazı binalarda yaşayanlara tahliye çağrısı yaptı.

Görgü tanıkları, İsrail’e ait savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiğini ve işaret fişekleri attığını ifade etti.

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İsrail Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerinde oturanların Hizbullah'a ait yapılara yakın olduklarını iddia etti.

Haritaların kullanıldığı paylaşımda, İsrail ordusunun haritada bulunan binalar ve yakınlarında oturanların oldukları yeri boşaltmaları ve oradan en az 500 metre uzağa gitmelerini isteyen Adraee, "ailelerinizin selameti için söz konusu yerlerdeki binaları boşaltmanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

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