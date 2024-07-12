İsrail ordusundan Hamas itirafı

Soruşturmanın o günkü olaylar zincirini, çatışmaları ve güvenlik güçlerinin davranışlarını incelediği belirtilen raporda, ordunun İsrail'e kitlesel bir şekilde sızması senaryosuna hazırlıksız olduğu ve bölgedeki kuvvetlerin yetersiz olduğu ifade edildi.



Olaylar başladıktan saatler sonra bile ordunun hala net bir bilgiye sahip olmadığı aktarılan raporda, Kibbutz Be'eri sakinlerinin uyarılmadığı belirtildi.

Kibbutz Be'eri’de içinde sivillerin olduğu evin tankla vurulması konusunda ordunun bir kusuru olmadığı ifade edilen raporda, "Evden silah sesleri gelmesinin ardından, kuvvetler rehineleri kurtarmak için eve saldırmaya karar verdi. Ekip, evin içindeki sivillerin tank mermilerinden zarar görmediğini tespit etti." denildi.

Evdeki sivillerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulanan raporda, ancak işaretlerin sivillerin silahlı kişiler tarafından öldürüldüklerini gösterdiği belirtildi.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, 7 Ekim olaylarındaki güvenlik zafiyetlerine ilişkin bir devlet soruşturması açılması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırıda 1200 kişi hayatını kaybederken 240 kişiyi de rehin almıştı. İsrail sınırında düzenlenen bir müzik festivaline saldıran Hamas, ayrıca çevredeki çiftliklere de saldırarak sivilleri rehin almıştı. İsrail, Hamas’ın saldırısı sonrası Gazze’yi havadan ve karadan vurdu. İsrail’in saldırılarında son açıklanan rakamlara göre 38 bin 345 kişi hayatını kaybederken milyonlarca sivil evlerini terk etti. İsrail’in saldırıları kısa zamanda bir insanlık dramına dönüştü.