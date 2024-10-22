İsrail ordusundan Lübnan'a roket bombardırmanı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail ordusundan Lübnan'a roket bombardırmanı

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldığını ve bunların bir kısmının etkisiz hale getirildiğini, bir kısmının ise açık araziye düştüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan’dan atılan roketlerle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada, Lübnan’dan atılan 45 roketin Golan’da açık araziye düştüğü, Yukarı Celil, Batı Celil ve Golan Tepelerine fırlatılan 30 roket ile Beyt Şan Vadisi ve Menşiye’ye fırlatılan 2 roketten bir kısmının etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise açık araziye düştüğü belirtildi.

Roketlerin düşmesi sonucu birçok yerde yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bu yangınlara müdahale ettiği bildirildi.

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