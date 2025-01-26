İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde ateş açması üzerine en az 15 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen süre içinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde "köylerine dönmeye çalışan" sivillere ve Lübnan askerlerine ateş açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, 15 kişi öldü, 83 kişiyi ise yaraladı.

Bakanlık daha önce, İsrail saldırısının Houla ve Kfar Kila adlı iki köyde yoğunlaştığını belirtmişti. Lübnan'ın resmi haber ajansı, önceki saatlerde, İsrail ateşinin, "işgalci ordu tarafından yerleştirilen bariyer ve kontrol noktasını geçen" Kfar Kila'dan birkaç kişiyi yaraladığını bildirmişti.

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Lübnan ordusu ise İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını duyurdu. Saldırılarla ilgili sabah saatlerinde yapılan bir başka açıklamada, İsrail ordusunun operasyonlarında biri Lübnan askeri olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde işgal altındaki bölgelerde “şüpheli kişilerin yaklaştığı tespit edilen çeşitli alanlarda tehditlerin bertaraf edildiği ve püskürtüldüğü” iddiasında bulundu.

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İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, bugün erken saatlerde, Kfar Kila ve Houla dahil güney Lübnan'daki 60'tan fazla köydeki sakinlere, geri dönmemeleri yönünde bir mesaj yayımladı.

İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre, Lübnan ordusunun güneyde Birleşmiş Milletler Barış Güçleriyle (UNIFIL) birlikte konuşlanması ve İsrail ordusunun 60 günlük bir süreçte bölgeden çekilmesi öngörülmüştü. İsrail’in çekilme süresi bugün sona eriyordu ancak İsrail'in, belirlenen son tarihe uymayacağına kesin gözle bakılıyordu.