İsrail'in vurduğu hastanede çocuklar için etkinlik yapılmış. Saldırıdan sadece bir gün önce…

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırıların arkası kesilmiyor.

Dün akşam saatlerinde İsrail Ordusu, Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Hastalar, hava saldırılarından sığınanlar ve çocukların da bulunduğu hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aşmış durumda.

Saldırıdan en çok etkilenen ise çocuklar oldu. Çocuklar için saldırıdan sadece bir gün önce hastane bahçesinde etkinlik düzenlendiği ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çocukların oyun oynadığı, çevre temizliği yaptığı ve bahçe işleriyle uğraştığı görüldü.

Öte yandan söz konusu etkinliği düzenleyen Muhammed Sami’nin de saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü.