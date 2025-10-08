Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları gerçekleştirildi. Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği kaydedildi. Saadet Partisi vekilleri Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan dışında Gelecek Partlili Sema Silkin Ün'de filoda yer alıyordu.

TELEFONLARINI DENİZE ATTILAR

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

“GEMİLER ETRAFIMIZI SARDI, ASKERLER GEMİYE ÇIKMAK İÇİN YANAŞIYOR”

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

GEMİYLE İLETİŞİM KESİLDİ

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

3 VEKİL GÖZALTINDA

Filoda yer alan Saadet Partisi vekilleri Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan dışında Gelecek Partlili Sema Silkin Ün'de İsrail tarafından alıkoyuldu.