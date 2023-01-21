İsrail polisi, 40 yıl kaldığı cezaevinden 2 gün önce çıkan Filistinliyi gözaltına aldı

(AA) - İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail polisi, 40 yıllık mahkumiyetinin ardından 2 gün önce özgürlüğüne kavuşan Yunus'u (64) Facebook üzerinden provokasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Yunus, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
İsrail makamları, müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 40 yıl cezaevinde kalan Filistinli Mahir Yunus'u 19 Ocak'ta tahliye etmişti.
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