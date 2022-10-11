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İsrail polisi mülteci kampını bastı

İsrail güçleri, 8 Ekim'den bu yana kuşatma altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistinliler, baskın düzenleyen İsrail güçlerine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 22:06
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İsrail polisi mülteci kampını bastı

İsrail polisi mülteci kampını bastı
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İsrail güçleri, kamptaki kuşatmayı ve baskını protesto eden Filistinlilere sert müdahalede bulundu.

Filistinli gençler İsrail askerlerine taş attı. İsrail askerleri ise göz yaşartıcı gaz ve ses bombasının yanı sıra TOMA'larla "kokarca" adı verilen kimyasal madde içerikli kötü kokulu su kullandı.

Çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilendi.

8 Ekim'de Şuafat Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araçtan İsrail polisine açılan ateşte yaralanan 3 polisten biri hayatını kaybetmişti.

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