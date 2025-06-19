İsrail polisinden TRT Haber ekibine sert müdahale!

İran bu sabah saatlerinde İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı. İsrail'İn birçok bölgesinde şiddetli patlamalar yaşandı. İran'dan İsrail'e attığı yaklaşık 20 füzeden 3'ü Soroka Hastanesi'ne doğrudan isabet etti ve ağır yıkım yaşandı.

TRT Haber ekibi bölgeden gelişmeleri aktardığı esnada canlı yayında İsrail polisleri tarafından engellendi.

Sivillerin telefonla çekim yapmasına dahi izin verildiği bilinen bölgede, TRT Haber ekibinin yayın yapmasına sert müdahale ile engellenmeye çalışıldı.

TRT Haber muhabiri, İsrail polisi ekibine Sansür Direktörlüğü'nden alınan izni ve basın kartını gösterdi. Fakat İsrail polisi yine de engelleyerek yayını durdurdu.

İsrail polisi, TRT Haber canlı yayınını engelledi.



Tel Aviv’den gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibine İsrail polisi müdahale etti. pic.twitter.com/oyXmfDUZZd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2025

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