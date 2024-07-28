Brezilyalı gencin İsrail propagandasına verdiği tepki beğeni topladı: 'Özgür Filistin'

Bir röportajda spor hakkında yorum yapan Brezilyalı genç, beklenmedik bir şekilde kendisini siyasi bir tartışmanın içinde buldu. Röportaj sırasında İsrailli bir kişinin “burada siyaset yok” diyerek İsrail propagandası yapması, Brezilyalı gencin dikkatini çekti. Gencin, bu duruma tepkisi ise net ve kararlı oldu: “Özgür Filistin.”

Brezilyalı gencin bu cesur çıkışı, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından takdirle karşılandı. Kullanıcılar, spora odaklanmış bir röportaj sırasında dahi adalet ve insan hakları konusunda duyarlılık gösteren bu duruşu övdüler. Gencin, siyasi bir mesaj vermesi beklenmeyen bir anda, duruşunu açıkça belli etmesi geniş bir destek buldu.

FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI VE YAŞANANLAR

7 Ekim 2023’te, Hamas’ın İsrail’e geniş çaplı bir saldırı düzenlemesiyle yeni bir şiddet dalgası başladı. Bu saldırılarda 1.200 İsrailli hayatını kaybederken, 5.132 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik ağır hava saldırıları başlatarak karşılık verdi ve bu saldırılarda şimdiye kadar 38.584 Filistinli, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, hayatını kaybetti, 88.881 kişi yaralandı.

Gazze’deki insani durum son derece kötü. Tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanmakta, hastalar ve yaralılar tedavi için bölgeden ayrılamamaktadır. İsrail, sık sık sivil yerleşim yerlerini ve altyapıyı hedef almakta, bu da büyük bir yıkıma yol açmaktadır. Saldırılar sırasında okullar ve hastaneler de zarar görmekte, bu da sivillerin güvenli yerlere erişimini zorlaştırmaktadır.

Çatışmaların başlamasından bu yana, İsrail ordusunun insani yardımların Gazze’ye girişine izin verilmemesi nedeniyle bölgedeki kriz derinleşti. Bu durum, uluslararası toplum tarafından sert eleştirilere yol açtı ve birçok ülke ateşkes çağrısında bulundu