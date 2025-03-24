İsrail saldırdı, bir gazeteci daha hayatını kaybetti: 207'ye yükseldi

"Filistin El-Yevm" televizyonunun haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda, Filistin El-Yevm muhabiri Muhammed Mansur, eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de bir gazetecinin daha öldürülmesiyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 207'ye yükseldiği ifade edildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu başta olmak üzere tüm basın yayın kurumlarına "Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması" çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ve ABD ile soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri, bu zalimce ve alçakça suçun sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz."