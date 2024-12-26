İsrail saldırıları 447. gününde: Gazze'deki ölü sayısı 45 bin 399’a ulaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik 447 gündür süren saldırılarına dair son verileri paylaştı.

Son 24 saatte, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği üç saldırıda 38 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi ise yaralandı.

Bu saldırılarla birlikte, Gazze'deki ölü sayısı 45 bin 399'a, yaralı sayısı ise 107 bin 940'a yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığını belirtti.

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