İsrail saldırıları Gazze'de ekonomiyi çökertti

ILO ve Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki ekonomik etkileri ele alındı.

Rapora göre, Gazze’de nüfusun neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında yaşarken, Batı Şeria'da bu oran 2023'te yüzde 12'den yüzde 28'e yükseldi. Saldırıların, iş gücü piyasası ve ekonomide benzeri görülmemiş bir yıkıma neden olduğu belirtilerek, Gazze’de altyapının yıkılması ve işçi ile işverenlerin sürekli yer değiştirmesi nedeniyle ekonomik faaliyetin neredeyse durma noktasına geldiği ifade edildi.

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ortalama işsizlik oranının son bir yılda yüzde 51,1'e yükseldiği, Batı Şeria'da işsizlik oranının Ekim 2023'ten Eylül 2024'e kadar ortalama yüzde 34,9 iken, Gazze'de yüzde 79,7'ye çıktığı kaydedildi.

Raporda, savaşın daha geniş ekonomik bedellerine de vurgu yapılarak, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçek gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) geçen yıl ortalama yüzde 32,2 düştüğü, Batı Şeria'da yüzde 21,7'lik bir daralma yaşandığı ve Gazze Şeridi'ndeki GSYH'nin yüzde 84,7 azaldığı belirtildi. Bu daralmanın, işgal altındaki Filistin topraklarının yakın tarihinde benzeri görülmemiş bir oranda olduğu ifade edildi.

Raporda, ikinci yılına giren savaş nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarında ekonomik sıkıntıların hızla arttığı, Gazze Şeridi'nde nüfusun neredeyse tamamının yoksulluk içinde olduğu ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtildi.

ILO Arap Ülkeler Bölge Direktörü Ruba Jaradat, Gazze Şeridi'ndeki savaşın etkisinin, can kaybı, umutsuz insani koşullar ve fiziksel yıkımın ötesinde bir bedel ödettiğini vurguladı.

Jaradat, savaşın Gazze'nin sosyo-ekonomik manzarasını kökten değiştirdiğini ve Batı Şeria'nın ekonomisini ve iş gücü piyasasını ciddi şekilde etkilediğini, bu etkinin gelecek nesiller boyunca hissedileceğini belirtti.