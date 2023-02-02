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İsrail saldırılarında 2022'de 224 Filistinli öldü

İsrail'in geçen yıl işgal ve abluka altındaki topraklarda 53'ü çocuk 224 Filistinliyi öldürdüğü, 10 binden fazla Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 22:16
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İsrail saldırılarında 2022'de 224 Filistinli öldü

İsrail saldırılarında 2022'de 224 Filistinli öldü
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Filistin Sağlık Bakanlığı; Filistin Kızılayı ile özel ve devlet hastanelerinden alınan bilgilerle 2022'de İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği ihlallere dair bir rapor hazırladı.

Buna göre, geçen yıl İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu işgal altındaki Batı Şeria'da 171, abluka altındaki Gazze'de 53 Filistinli hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden 53'ü 0-17 yaş, 108'i 18-29 yaş, 27'si ise 30-39 yaş aralığındakilerden oluştu. Saldırılarda 17 kadın yaşamını yitirdi.

Cenin'deki saldırılarda 57 kişi öldü

Bölge bazında Batı Şeria'da Cenin 57 ölüm vakasıyla en çok can kaybının kaydedildiği şehir oldu. Nablus'ta 33, Ramallah ve Bire'de 23, Kudüs'te 13 kişi hayatını kaybetti.

Abluka altındaki bölgede ise Gazze'nin kuzeyinde 22, Gazze kentinde 12, Refah'ta 8 ve Han Yunus'ta 7 kişi İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.

Gerçek mermiyle yaralanan her 10 kişiden 4'ü çocuk

Rapora göre, 2022 boyunca 10 bin 587 kişi İsrail güçleri ve yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralananlardan 2 bin 27'si Batı Şeria ve Gazze'deki hastanelere nakledilirken, 8 bin 560'ı ayakta tedavi edildi.

Gerçek mermiyle yaralanan her 10 kişiden 4'ü 18 yaş altı çocuklardan oluştu. Yaralanmaların yüzde 45'i gerçek kurşunla gerçekleşirken, bunların yüzde 38'inde vücudun üst kısmı hedef alındı.

Raporda sağlık sektörüne yönelik saldırılara da yer verildi. Buna göre geçen yıl hastalara 83, sağlık çalışanlarına 173, sağlık kuruluşlarına 9, ambulanslara 97 saldırı düzenlendi.

İsrail ordusu, 5 Ağustos 2022'de Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırı başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılarda Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 48 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

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