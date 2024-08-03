İsrail saldırılarında 39 bin 550 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 302 gündür süren saldırılarının detayları paylaşıldı.

Son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda üç ayrı katliam gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, 62 Filistinli ise yaralandı.

Saldırılarda toplam ölü sayısının 39.550'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 91.280'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmada zorluk yaşadığı vurgulandı.