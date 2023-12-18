İsrail saldırılarında 95 gazeteci hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İsrail saldırılarında 95 gazeteci hayatını kaybetti
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 95'e çıktı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail tarafından devam ettirilen hava saldırısında Filistinli bir gazetecinin daha öldürüldüğünü aktardı.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ailesinin evini bombalaması neticesinde gazeteci Hanin el-Kaştan'ın yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 95'e çıktığı ifade edildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de basın çalışanlarını "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" iddia edilmişti.

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İSRAİL’DE SON DURUM

İsrail 71 gündür Gazze'yi hem havadan hem de karadan bombalamaya ve saldırmaya devam ediyor. Gazze'de 18 binden fazla sivilin ölümüne neden olan İsrail, Batı Şeria'da da gece baskınlarına devam ediyor ve Filistinlilere yönelik tutuklama kampanyası yürütüyor.

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