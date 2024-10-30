İsrail saldırılarında son 24 saatte 102 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail uçağının kentin batısında sığınmacıların bulunduğu bir çadırı bombalaması sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İlk yardım ekipleri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlenen hava saldırısında aralarında bir kız çocuğu ve iki kadının da bulunduğu 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, güneydeki Refah’ın batısında kalan Mevasi bölgesinde bir eve yapılan İsrail topçu saldırısında 7 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları, İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahyia kasabasının batı bölgelerini yoğun topçu ateşiyle vurduğunu paylaştı.

Tanıklara göre, Cibaliya Mülteci Kampı'na yapılan topçu ateşinde bir kız çocuğu öldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 163'E ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 390 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 102 kişinin hayatını kaybettiği, 287 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 163'e, yaralı sayısının da 101 bin 510'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

"FİLİSTİNLİLER İSRAİL'İN ABLUKA VE BOMBARDIMANI ALTINDA ACI ÇEKİYOR"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde 100 binden fazla Filistinli İsrail'in abluka ve bombardımanı altında acı çekiyor. Yaklaşık 200 bin olan nüfusun geri kalan kısmı ise kuzeydeki en yakın bölge olan Gazze kentine zorla göç ettirildi." dedi.

İsrail ordusu, Cibaliya’nın güneybatısındaki Saftavi bölgesindeki ev ve apartmanları yok etmeye devam ediyor. Sivil savunma kaynaklarına göre, İsrail ordusu son saatlerde Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki evlere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Belediyesi, İsrail'in işgal, abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle insani krizin her geçen gün derinleştiği kenti "felaket bölgesi" ilan ederek acil yardım çağrısında bulunmuştu.

⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 61 Filistinli öldü, 101 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetti.