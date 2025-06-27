“İsrail saldırısı neden geri tepti?”

Ayşe Deniz Temiz, Amerikalı hukukçu, gazeteci ve yazar Glenn Edward Greenwald’ın youtube programını paylaştı. Greenwald’ın program konuğu Prof. John Mearsheimer idi...

“İsrail'in İran'a Karşı Savaşı Neden Geri Tepti?” başlığıyla yayınlanan söyleşide Prof. John Mearsheimer, özetle şunları söyledi:

“Washington'un politikası, İsrail'in o bölgedeki askeri üstünlüğünü korumasını sağlamaktı. İsrail şu anda askeri olarak bölgede bir zorba gibi hareket edebileceği bir konumda ve İsrail'in ABD ile ittifakının önemini hafife almamak gerekir.

İsrailliler İran'daki rejim değişikliğinden, İran'ı parçalara ayırmaktan bahsediyor.

İsrailliler, bölgede bir Kürt devleti yaratmaya derinden ilgi duyuyorlardı ve ben İsraillilerin neden bir Kürt devleti yaratmakla ilgilendiklerini ve Kürt milliyetçiliğine bu kadar dikkat ettiklerini hep merak etmişimdir, çünkü bir Kürt devleti yaratırsanız Irak, İran, Suriye ve hatta Türkiye'yi parçalayacaksınız ve bu uzun zamandır hedefleriydi...

Yine bölgede nükleer silahları olan tek devlet olmak, muhtemel rakiplerini parçalamak istiyorlar.

Yalnız, İsrail tarafından İran'a karşı 13 Haziran'da başlatılan bombalamalar, tam tersi etki yarattı. İran rejimi, her zamankinden daha fazla kontrol sahibi oldu. Ayetullah Hamaney zayıfladı çünkü o saklanmak zorunda kaldı, bu sebeple ülkeyi yönetebilecek konumdan çıktı ama İranlılar, zengin tarihi birikimlerini temsil eden İran bayrağı etrafında toplandı... İsrail saldırısı bu sebeple geri tepti."

Yani İran, iç cephe sayesinde İsrail’i püskürttü... Elbette İran füzeleri de bunda büyük rol oynadı.

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Görüldüğü gibi, objektif gözle bakınca, bölgenin röntgeni çekilebiliyor.

2009 yılında DTP Genel Başkanı olan Ahmet Türk, Erbil’deki konuşmasında “Bizim amacımız halkların kardeşliği temelinde bir çözümdür. Neden Orta Doğu halkları arasında da bir birlik oluşmasın ve birbirlerini tanımasınlar. 4 parça Kürdistan’da Kürtler zorluk içinde ve baskı görüyor. Bu baskılar kalkmalıdır ve bu baskılar da demokrasi ile kalkar. Herkes kendini demokrasi ile ifade eder” demişti.

“Orta Doğu halkları arasında birlik”, Bernard Lewis'in geliştirdiği, Büyük Orta Doğu Projesi'nin yani Büyük İsrail'in çıkış noktasıdır. Bernard Lewis, İstanbul'da 1996 yılında verdiği konferans sırasında, bölgedeki Türk, Arap ve Fars kimliklerinin yerine Orta Doğu kimliğinin geçebileceğini savunmuştu!

Kurulmak istenen Orta Doğu Birleşik Devletleri'ni, sermaye, teknoloji ve ABD desteği sayesinde kimin yöneteceği bellidir. Yani BOP, BİP'in kamuflajıdır!

İsrail, Büyük Orta Doğu Projesi denilen Büyük İsrail Projesi çerçevesinde, Fırat ve Dicle havzasında kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. Buraları işgal etmesi mümkün değil, zira bölgede dört ülke var. Irak ve Suriye'yi düşürdüler, şimdi İran'ı düşürmeye çalışıyorlar. İran öteden beri kendi içindeki Kürt örgütlerini, "bölücülük ve terörizm" dışında İsrail ile işbirliği yapmakla suçluyor. BBC'nin görüştüğü PJAK Eş Genel Başkanı Emir Kerimi, Türkiye'deki yeni süreci desteklediklerini ancak kendilerinin PKK gibi silah bırakma ve fesih kararlarının olmadığını söyledi.

PJAK, İsrail'in İran'a saldırmasından bir gün sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Kendini yöneten demokratik bir toplumun inşası için tüm halkları seferber olmaya çağırıyoruz" denilmiş ve "özyönetim çağrısı" yapılmıştı.

Yani PKK'nın Türkiye'de istediğini PJAK da İran'da istedi. Hem de İran bombalanırken...

İsrail'in İran'da Tebriz ve Şiraz gibi Türk merkezlerini bombalaması da önemli bir fotoğraftır.

Tabii İran, İsrail saldırısını İran'ı parçalamak için fırsata çevirmeye çalışan PJAK hakkında gerekli tedbirleri almak zorunda kalacak.

Emir Kerimi, BBC'nin İsrail ile işbirliği iddiaları ile ilgili sorusuna "İran-İsrail savaşı olsun ya da olmasın, biz halkımızın hakları için mücadelemize devam ederiz." diye cevap verdiği görüldü. Ülke bütün olarak İsrail saldırısı altındayken PJAK'ın bu saldırıya karşı çıkmaması, İsrail ile bağlantılı olduklarını gösteriyor.

Şimdi Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına uymak istemeyen PKK'lıların Suriye'deki PYD/YPG'ye katıldıkları söyleniyor. Prof. Dr. Emin Gürses, bunların Kürt olmadığını Taşnakçı olduğunu söylüyor ama Öcalan da Ermeni kökenli...

Aslında bölgede Kürtler adına terör estiren örgütlerin yönetim kademesinde bulunanların gerçek kimlikleri ifşa edilmelidir. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun bu yönde açıklamaları var ama bunu devleti yönetenlerin yapması gerekiyor... Hrant Dink, devletin içindeki gizli Ermenileri biliyordu ve bunları açıklayacağı için öldürüldü!