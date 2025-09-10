İsrail saldırısı sonrası o ülkede korkunç bilanço!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail saldırısı sonrası o ülkede korkunç bilanço!

Yemen'de Husilere ait yerel medya ülkenin başkenti Sana'ya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Yemen merkezli, Husilere yakın Al Masirah televizyonunun haberine göre İsrail, geçen günlerde ülkedeki Ramon havalimanına başarılı bir dron saldırısı düzenleyen Yemen'e misilleme olarak hava saldırısı gerçekleştiriyor.

İsrail saldırısının Husilerin hükümet binasını hedef aldığı belirtildi. Henüz can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Husiler, İsrail hava kuvvetlerinin saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan ise saldırılara ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Yemen medyasının ardından İsrail medyası da Sana'ya yönelik hava saldırılarını doğruladı.

Saldırının ardından bölgeden ilk görüntüler paylaşıldı.

9 ÖLÜ 118 YARALI

İsrail saldırısının ardından yetkililerden açıklama geldi. Yapılan açıklamada saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği 118 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Son Haberler
Aşk-ı Memnu oyuncusu ekrana geri döndü. Görenler tanıyamadı
Aşk-ı Memnu oyuncusu ekrana geri döndü. Görenler tanıyamadı
Berkay Özcan eski hocası Tedesco'yu yorumladı: 'Şaşırdım, hiç tahmin etmemiştim'
Berkay Özcan eski hocası Tedesco'yu yorumladı: 'Şaşırdım, hiç tahmin etmemiştim'
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan o soruya 2 kelimelik cevap! Duyanlar şaşkına döndü
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan o soruya 2 kelimelik cevap! Duyanlar şaşkına döndü
Adıyaman Belediyesi'nden iki mahallede eş zamanlı altyapı çalışması
Belediye eş zamanlı çalışma başlattı!
Restoranda işe alınmayan genç dehşet saçtı
Restoranda işe alınmayan genç dehşet saçtı