İsrail saldırısında 27 Filistinli öldü

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Abdulhadi ailesinin 3 katlı evini hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin naaşları ve yaralanan 27 kişi Avde Hastanesine getirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise Ebu Nahl ailesinin evine yapılan saldırıda 1 kadın ve 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, kampın kuzeyindeki Netzarim ekseninde konuşlanmış İsrail askeri araçları aralıklı olarak Nusayrat'ın batısını hedef aldı.

İsrail ordusu Han Yunus ve Refah kentinde de hava saldırılarını sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının Hirbet el-Ades'te El-Emin Muhammed Camisini bombalamasında da Filistinli 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Es-Sabra mahallelerinin yanı sarı Cibaliya Mülteci Kampı'na da topçu atışı gerçekleştirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

SU DOLUM İSTASYONUNU BOMBALAMASI SONUCU 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun insansız hava aracının (İHA) Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades'te bölgesinde bir su dolum istasyonunda toplanan sivilleri bombalaması sonucu 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail keşif uçağının, Hirbet el-Ades bölgesinde su dolum noktasında bulunan bir grup Filistinliyi hedef aldığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.

Gazze-Avrupa Hastanesi kaynakları da İsrail'in Refah kentinin kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesindeki saldırısında sivilleri hedef aldığı saldırısının ardından hastaneye 8 Filistinlinin naaşının getirildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karşı sürdürdüğü soykırım savaşının bir yılını geride bırakırken, son iki gün içinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırdı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 368 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "8 katliamda" 56 kişinin öldüğü, 278 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 965'e, yaralı sayısının 97 bin 590'a yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.