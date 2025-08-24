İsrail saldırısında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti (24 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in sivillerin kaldığı konutları havaya uçurduğu saldırıların önemli ölçüde arttığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 3'ü insani yardım bekleyenler olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti, sivillerin evleri havaya uçuruldu.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesinde yer alan Şuheda Zeytun Okulunu bombaladı.

Saldırıda Filistinli 1 kadın yaşamını yitirdi.

KONUTLARI HAVAYA UÇURMA EYLEMLERİ YOĞUNLAŞTI

İsrail ordusu ayrıca Gazze'deki Cibaliya'nın yanı sıra Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde yer alan konutları havaya uçurduğu saldırıları ciddi şekilde artırdı.

Bu saldırıların günlerdir gerçekleştirilen eylemlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca Zeytun mahallesine yoğun hava saldırısı düzenlendi.

YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINDI

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus kentinin merkezindeki mahalleler de ağır şekilde havadan bombalandı.

