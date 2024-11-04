İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sivil bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
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Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Suriye basınında yer alan haberlerde, saldırıda Sayeda Zeinab bölgesinin hedef alındığı belirtilmişti.