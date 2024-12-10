İsrail, Şam'a dayandı... Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesi sonrasında işgal ettiği toprakları genişletiyor. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına kadar yaklaşmıştı. Duruma ilişkin ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.



Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.

Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz.