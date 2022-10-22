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İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a roket saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 03:02
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İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
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Suriye devlet haber ajansı SANA'nın, İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediğini belirtti. Haberde, "Patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi" ifadeleri yer aldı.

Herhangi bir can kaybı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

Şam yönetimi, 17 Eylül'de başkentin Şam Havalimanı ve 6 Eylül ile 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman başkent bölgesi ve çevresine saldırılar düzenliyor. (AA)

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