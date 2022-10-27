İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre; Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30 sularında Şam'ın çevresindeki bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.