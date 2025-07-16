İsrail Şam’ı bombalıyor! Genelkurmay Başkanlığı yerle bir oldu

Suriye’de Dürziler ile Bedeviler arasında çıkan çatışmalar sonrası devreye İsrail girdi. İsrail güçleri Şam’a iki defa saldırı düzenledi.

Patlamalar, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığı'nın arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldi.

İsrail ordusu, konuya ilişkin açıklama yaptı. İsrail ordusunun açıklamasında, Suriye askeri karargahının giriş kapısına kısa süre önce saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı (AA) da saldırıya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun Şam’da Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

SANA, İsrail'in Şama'daki saldırısında en az iki kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

İSRAİL ORDUSU, İKİNCİ KEZ ŞAM'I VURDU

İsrail'in Şam'a düzenlediği ilk saldırının ardından Reuters, Türkiye saatiyle 15.00 sıralarında başkent Şam'da bir patlama sesinin daha duyulduğunu aktardı. Suriye devlet haber ajansı da İsrail'in Şam'a saldırdığını bildirdi.

SANA'nın haberinde, "SANA muhabiri: İsrail, başkent Şam'a yönelik yeni bir hava saldırısı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberinde de "İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi" denildi.

Reuters haber ajansına konuşan iki güvenlik kaynağı ise İsrail'in Suriye Savunma Bakanlığı ve güvenlik güçlerine düzenlediği yeni saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisini verdi.

Öte yandan saldırılarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı da hedef oldu.

SAVUNMA BAKANI KATZ: OPERASYONLAR SÜRECEK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Şam'a düzenlenen ikinci saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Dürzilere saldıran güçler tamamen çekilene kadar operasyonlarını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

El Cezire kanalı da Suriye Savunma Bakanlığı'na ağır saldırı olduğunu duyurdu. İsrail’in saldırısı Suriye devlet televizyonunda canlı yayına da yansıdı. Oraya çıkan görüntülerde haber sunucusu kadının yaşadığı panik gözler önüne serildi.

İsrail ordusu Genelkurmay binasının tamamen yok edildiğini açıkladı.

İSRAİL ORDUSU SURİYE SINIRINA TAKVİYE GÜÇ GÖNDERECEK

İsrail ordusu Suriye sınırındaki güvenlik bölgesine takviye güç göndereceğini açıkladı.

Açıklama, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinden çekilmemeleri halinde Suriye güçlerini hedef almaya devam edeceği tehdidinin ardından geldi.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ŞARA'YA MESAJ



İsrail devlet televizyonunda Şam'a düzenlenen saldırıya ilişkin yayınlanan haberde ise "İsrail, Suveyde'deki Dürzi katliamının ardından Suriye Cumhurbaşkanı'na (Ahmed Şara) bir mesaj olarak Şam'a saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in saldırıları sonrası ilk açıklama geldi. Açıklamada İsrail’e sert tepki yer aldı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir.

Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi’nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır."

AKP’DEN İLK AÇIKLAMA

İsrail’e AKP’den ilk tepki Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik İsrail’i kınarken "İsrail’in Suriye’ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail’in saldırıları tüm bölge ve dünya için tehdittir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?



Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.



İsrail hükümeti, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.



İsrail'de hükümetin üst kademelerinden Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz gibi isimlerden Suriye hükümetine yönelik "saldırıların artacağı" tehditleri yükselmişti.