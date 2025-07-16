İsrail Şam'ı vurdu! Patlama sesleri duyuldu

Suriye'nin başkenti Şam'da büyük bir patlama sesinin duyulduğu aktarıldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, muhabirine dayandırdığı haberinde, "Şam'da bir patlama sesi duyuldu, patlamanın niteliği araştırılıyor" bilgisine yer verdi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrail ordusu da konuya ilişkin açıklama yaptı. İsrail ordusunun açıklamasında, Suriye askeri karargahının giriş kapısına kısa süre önce saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Bu açıklamanın öncesinde Reuters'a konuşan iki Suriyeli güvenlik kaynağı, İsrail'in başkent Şam'daki Savunma Bakanlığı'nı vurduğunu bildirmişti.