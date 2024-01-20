İsrail savaş uçakları Gazze'ye İsrailli esirlerin fotoğraflarının yer aldığı broşürler attı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen bir operasyon sırasında, Filistinli direniş gruplarının elindeki 69 İsrailli esirle ilgili broşürler bıraktı.

Broşürlerde, esirlerin fotoğraf ve isimlerinin yanı sıra, "Eve dönmek ister misin? Bunlardan birini tespit edersen lütfen ihbar et!" ifadesi bulunuyor. Ayrıca, iletişim için bir telefon numarası ve internet adresi de broşürlerde yer almış durumda.

Bu, İsrail ordusunun Gazze'de benzer bir şekilde broşür dağıttığı ancak ilk defa İsrailli esirlerin fotoğraflarının kullanıldığı bir olay.

İsrail, bu tür yöntemleri kullanarak kayıp askerlerini veya esirleri bulmaya yönelik çeşitli operasyonlar düzenlemekte ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmekte. Bu tür olaylar, bölgedeki gerilimi artırabilir ve taraflar arasındaki ilişkileri daha da zorlaştırabilir.