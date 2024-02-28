İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınması çağrısı

Gallant, kamuoyunda tartışmalara neden olan Haredi kesimin askerlikten muaf tutulması konusundaki görüşlerini bir basın toplantısında dile getirdi.

Başbakan Netanyahu'ya çağrıda bulunan Gallant, Haredi partilerin de dahil olduğu koalisyonun onayı olmadan bir askerlik yasası sunmayacaklarını belirtti.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail toplumunun tüm kesimlerinin askerlik hizmetine katılmasının önemine vurgu yaptı.

Bu açıklamalar, Haredi nüfusun zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden gündeme getirdi.