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İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna'ya silah satmıyoruz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin Ukrayna'ya silah satmadığını, konunun sadece tıbbi ve insani yardımlarla sınırlı olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 02:13
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İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna'ya silah satmıyoruz

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna'ya silah satmıyoruz
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Gantz, Ultra Ortodoks Yahudilere (Harediler) ait "Kol-Hai" radyosuna yaptığı açıklamada, "İsrail Diaspora Bakanı Shai, Ukrayna'ya silah sattığımızı ya da satacağımızı iddia ederse hata eder, ben Savunma Bakanıyım ve İsrail'in silah ihracatından sorumluyum" dedi.

İsrail Savunma Bakanı, "Şunu açıkça belirtmek isterim ki Ukrayna'ya silah satmadık, tıbbi ve insani yardımda bulunduk. Bunun açık olması gerekir. Biz Ukrayna'ya silah satmadık" ifadelerini kullandı.

Likud lideri ve eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da MSNBC'ye verdiği röportajda, İsrail hükümetinin Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi reddettiği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Netanyahu, "Ben muhalefet lideriyim, iki hafta sonra seçimlerin ardından bu hükümetin değişmesini umuyorum. Ancak bu konuda dengeli bir politika izlediklerini düşünüyorum" diye konuştu.

"İSRAİL ABD VE NATO GİBİ KİEV'E ASKERİ YARDIM YAPMASI GEREK"

İsrail Diaspora Bakanı Nachman Shai, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın Rusya'ya balistik füze göndermeye hazırlandığı yönündeki haberler üzerine İsrail'in ABD ve NATO gibi Kiev'e askeri yardım yapması gerektiğini ifade etmişti.

Shai,"İsrail'in artık bu kanlı çatışmada durması gereken yere ilişkin şüphe yok. Ukrayna'nın ABD ve NATO ülkelerinin sağladığı biçimde askeri yardım da almasının vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Ukrayna'ya olası silah desteğini "pervasızca bir adım" şeklinde tanımlayarak, "Uluslarımız arasındaki tüm devletler arası ilişkiyi yok eder" demişti. (AA)

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